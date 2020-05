Rainbow Six Siege: conosciamo Ace e Melusi, i nuovi Operatori di Steel Wave

Nella giornata di ieri Ubisoft ha annunciato Steel Wave, la nuova Operazione di Rainbow Six Siege, con un breve teaser trailer, rimandando ad un altro momento il reveal completo di tutte le novità. Come già accaduto in passato, in ogni caso, alcune importantissime informazioni sono già trapelate in rete...

Su Reddit è stato condiviso, chiaramente in anticipo sulla tabella di marcia, il trailer dell'Operazione Steel Wave di Rainbow Six Siege, che ci permette di fare la conoscenza dei due nuovi Operatori, Ace e Melusi. Ace è un attaccante proveniente dalla Norvegia che ha l'abilità di sfondare le porte e i muri rinforzati. Le parole che pronuncia nel trailer sono piuttosto eloquenti: "Non ci sono abissi abbastanza profondi e muri troppo resistenti in grado di impedirmi di portarvi a casa. Melusi, invece, è un'operatrice sudafricana che agisce nel ruolo di difensore. La sua abilità non è ancora ben chiara, ma nel trailer è possibile vederla mentre si arrampica su un albero d'acacia. "Un vero predatore colpisce per necessità, non per avidità".

Trovate il trailer in apertura di notizia. Per maggiori informazioni sull'Operazione Seel Wave, che andrà a rappresentare la seconda stagione dell'anno 5 (Y5S2), dobbiamo attendere un comunicato ufficiale di Ubisoft. Stando ad alcune voci, sarebbe previsto anche un rework della mappa Casa. Nel frattempo, non dimenticate di sbloccare gratis i set di Zofia, Lesion e Ying con Twitch Prime.