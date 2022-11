Rainbow Six Siege: un cosplay di Dokkaebi, l'operatrice esperta in hack

Uscito nel 2015 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e successivamente approdato su console next-gen, Rainbow Six Siege è ancora oggi uno degli FPS multiplayer più popolati dalla community di giocatori. In particolare, gli Operatori del titolo ispirato alla leggenda di Tom Clancy sono tra i più gettonati tra gli appassionati di cosplay.

Nel mese di febbraio si terranno i Rainbow Six Siege: Six Invitational, grande evento in cui tra i probabili protagonisti ci sarà Grace Nam, meglio conosciuta con il nome in codice di Dokkaebi. Operatrice d'attacco introdotta con l'update Operazione White Noise, il suo spiccato intelletto le valse l'assegnazione alla divisione 5163 dell'esercito della Corea del Sud (ROK). Tuttavia, stanca della vita d'ufficio, si addestrò con le forze speciali per passare al 707° Commando delle forze sudcoreane. Infine, venne reclutata dai Rainbow.

Sul campo di battaglia, Dokkaebi utilizza un portatile militare che sfrutta per hackerare i dispositivi tattici del nemico. Attraverso il suo "bomba logica", controlla i mezzi tecnologici avversari facendo in modo che emettano forti rumori, così da permettere a lei e a i suoi alleati di scoprire la posizione dei terroristi.

In questo cosplay di Dokkaebi da Rainbow Six Siege vediamo l'operatrice sudcoreana con indosso la sua skin d'élite. Questa consiste in un berretto del 707°, una t-shirt, questa volta di colore bianca, e un giubbetto antiproiettile. Tra le sue mani vi è come sempre il suo amato portatile. A regalare ai fan questa spettacolare interpretazione è la cosplayer sonagi.storms. Vi ricordiamo che a fine novembre si terranno i Rainbow Six Siege Major.