Rainbow Six Siege: il creative director lascia e Ubisoft continua a perdere pezzi

In seguito all'abbandono di diversi elementi di spicco del team di Skull & Bones, nel corso della serata anche Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha perso uno dei suoi principali sviluppatori.

Il Creative Director dello sparatutto tattico, Leroy Athanassoff, ha infatti pubblicato un breve messaggio sul portale ufficiale per comunicare a tutti i fan che ha abbandonato il suo ruolo per 'motivi personali' non ben specificati. Il post in questione funge anche da staffetta, poiché tra una parola e l'altra viene anche introdotto il nuovo sviluppatore che andrà a ricoprire il ruolo di direttore creativo del progetto, ovvero Alexander Karpazis. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, si tratta di un vero e proprio veterano di Ubisoft che ha lavorato a numerosi progetti dell'azienda francese come Far Cry 5, i primi due Watch Dogs, Splinter Cell Blacklist e Might & Magic Clash of Heroes.

Sebbene il gioco sia in buone mani, continua ad essere sempre più preoccupante l'abbandono in massa degli sviluppatori di Ubisoft. A tal proposito, proprio qualche settimana fa vi abbiamo parlato di un report secondo il quale l'esodo in massa di sviluppatori da Ubisoft sarebbe dovuto ad alcune politiche dell'azienda relativa agli stipendi e alla presunta tossicità sul luogo di lavoro.