Rainbow Six Siege: Crimson Heist arriva sul TTS, sconti per i Bundle Élite

Se siete curiosi di provare con mano tutte le novità di Tom Clancy's Rainbow Six Siege Crimson Heist, la stagione dello sparatutto Ubisoft che dà il via ad un nuovo anno di contenuti, sappiate che è già possibile scaricarla nella sua versione non definitiva.

I possessori della versione PC dello sparatutto tattico in prima persona possono infatti procedere al download della versione TTS del gioco, ovvero il Technical Test Server, tramite Ubisoft Connect (l'ex Uplay). Nella vostra libreria digitale troverete infatti la voce Rainbow Six Siege - Test Server tra i giochi disponibili e vi basterà cliccarci sopra per dare il via al download. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una versione separata del gioco (richiede infatti il download da zero) grazie alla quale gli utenti possono provare con largo anticipo tutte le novità del prossimo aggiornamento senza però mantenere i progressi o sbloccare contenuti estetici per i vari operatori. In parole povere si tratta esclusivamente dell'opportunità di arrivare preparati al day one di Crimson Heist e conoscere così tutti i segreti del nuovo operatore e della "nuova" mappa, ovvero la versione rivisitata di Border.

Nel frattempo l'azienda francese ha anche dato il via ad un'ondata di offerte che terminerà il prossimo 11 marzo 2021 e riguarda i seguenti Bundle Élite, tutti acquistabili con il 20% di sconto:

Mira

Doc

Ash - Tomb Raider

Thermite

Dokkaebi

Pulse

Prototipo Masterframe I per Kali

