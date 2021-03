Rainbow Six Siege: Crimson Heist è disponibile, settimana gratis in arrivo

Ubisoft annuncia che Crimson Heist, la Stagione 1 dell’Anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, è ora disponibile per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Ubisoft+ incluso).

Tra le novità della stagione si segnalano l’introduzione dell’operatore argentino Flores, il rinnovamento della mappa Confine, la nuova arma secondaria Gonne-6, la Beta Replay Partita, la rielaborazione della Lista Scenari Nuove Reclute, la diminuzione del prezzo degli Operatori, lo stato "disattivato" per i gadget elettronici e delle skin per le armi stagionali. Per celebrare l'inizio di un nuovo grande capitolo della storia dello sparatutto tattico, dal 18 al 25 marzo sarà possibile giocare gratis a Rainbow Six Siege e provare Crimson Heist.

La Stagione 1 dell’Anno 6 introduce un nuovo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense, disponibile sino al 24 maggio. Il pass offre una progressione gratuita e una Premium per 1200 Crediti R6. Per la prima volta nella storia Rainbow Six Siege, il Pass Battaglia Premium comprende il nuovo Operatore Flores. I possessori del Pass Battaglia Premium potranno giocare da subito con Flores mentre gli altri potranno sbloccarlo con i Renown o con i Crediti R6 dal 30 marzo. I nuovi contenuti come la mappa Confine rinnovata, la Beta Replay Partita e la Gonne-6 sono invece già disponibili gratis per tutti.

Flores è un Assalitore equipaggiato con un gadget unico, un drone chiamato RCE (Ratero Charge), pilotabile sulla mappa per un limitato periodo di tempo, fino alla detonazione. Flores ha come arma primaria un AR33 o un SR-25 e come secondaria una GSH-18. La mappa Confine è stata aggiornata con una balconata interna che collega la scalinata Est alla Sala Relax. Anche il bagno è stato allungato per essere connesso agli Sportelli. Nel complesso, i giocatori possono aspettarsi un ambiente impegnativo con alcuni passaggi bloccati e meno muri distruttibili.