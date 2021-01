Rainbow Six Siege Deluxe Edition su PS5, Xbox Series X avvistato: leak per data di lancio

In attesa di scoprire novità concrete su Rainbow Six: Quarantine, atteso in origine per il 2020 ma successivamente sparito dai radar di casa Ubisoft, spunta un interessante avvistamento legato a Rainbow Six: Siege.

Il più che longevo shooter tattico a squadre sembra infatti destinato a trovare molto presto nuova linfa vitale su console di nuova generazione. A suggerirlo è il rivenditore britannico 365Games, tramite il proprio catalogo online. Tra le pagine di quest'ultimo è infatti possibile imbattersi a due schede prodotto dedicate ad una versione PlayStation 5 e Xbox Series X di un fino ad ora mai annunciato Rainbow Six Siege: Deluxe Edition.

Direttamente in calce a questa news, potete visionare le immagini che ritraggono la copertina -probabilmente provvisoria - del gioco Ubisoft. Nella descrizione del titolo si fa riferimento a miglioramenti tecnici che includono una risoluzione in 4K e framerate sino a 120 fps. Non vi sono invece indicazioni relative ad un ampliamento dei contenuti rispetto all'edizione base di Rainbow Six: Siege o alla possibilità di accedere agli Operatori pubblicati in fase post-lancio tramite un canale privilegiato. Sulle pagine di 365Games vi sono persino riferimenti a una data di lancio. Indicata per il prossimo giovedì 16 marzo 2021, quest'ultima potrebbe essere plausibile, ma ricordiamo che al momento non vi sono annunci ufficiali al riguardo.



In attesa di saperne eventualmente di più, gli appassionati possono seguire l'evolversi del cammino verso l'Invitational 2021 di Rainbow Six: Siege.