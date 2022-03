Rainbow Six Siege: parte Demon Veil con l'Operatore-samurai Azami e un Weekend Gratis

Dopo aver fatto sfoggio delle abilità di Azami nel video di Demon Veil, Ubisoft inaugura l'Anno 7 di Rainbow Six Siege e invita gli appassionati ad abbracciare le tante novità della prossima Stagione, a cominciare ovviamente dall'ingresso dell'Operatore-samurai Azami.

Il nuovo Difensore presenta un equipaggiamento caratterizzato dalla rivoluzionaria Kiba Barrier, uno strumento che gli consente di tenere sotto controllo una vasta area di gioco attraverso delle taniche eiettabili di schiuma che si espande e blocca i proiettili. Indossando i panni di Azami, quindi, sarà possibile riparare velocemente i buchi nei muri e nei pavimenti, una capacità che contribuirà a rendere decisamente più versatile e 'mobile' la strategia attuata dai Difensori.

L'altra grande sorpresa di Demon Veil è rappresentata da Praterie di Smeraldo, la prima nuova mappa di R6S negli ultimi tre anni che verrà aggiunta nella seconda fase della Stagione. Di particolare interesse è poi l'introduzione permanente della nuova modalità Deathmatch a Squadre di Demon Veil, un'attività che offrirà un'esperienza più immediata e 'casual' all'interno di un contesto competitivo.

Con Demon Veil assisteremo anche all'ingresso dei Match Replay per i giocatori su console, dei bilanciamenti aggiornati per Goyo e Valkyrie, l'aggiunta della Skin Elite esclusiva per Nomad, l'Attacker Repick e il lancio del nuovo programma di Intentivi R6Fix. Dal 17 al 24 marzo sarà possibile accedere all'esperienza di Demon Veil giocando a Rainbow Six Siege nel Weekend Gratuito organizzato da Ubisoft.

Chi desidera acquistare il Pass Annuale, fino al 28 marzo può farlo spendendo 30 euro per accedere a quattro Battle Pass Stagionali. Con l'acquisto del Pass Anno Premium (a 60 euro fino al 28 marzo), si possono ottenere i quattro Battle Pass stagionali e, in aggiunta, l'accesso anticipato ai nuovi Operatori, delle skin esotiche per le armi, Crediti R6, 20 livelli extra su 100 e molto altro. Qualora foste interessati, qui trovate il nostro speciale sulla Roadmap 2022 di Rainbow Six Siege.