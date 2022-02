Rainbow Six Siege: Demon Veil è il nome della prima Stagione dell'Anno 7, data del reveal

Demon Veil è il nome della prima Stagione dell'Anno 7 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ubisoft ha svelato i primissimi dettagli sulla prossima Season dello sparatutto tattico, pur rimandando l'appuntamento a sabato 19 febbraio alle ore 16:30 per il full reveal della nuova ondata di contenuti in arrivo.

Subito dopo il primo appuntamento del 19 febbraio, la compagnia d'Oltralpe sarà pronta domenica 20 febbraio alle ore 17:00 per mostrare e discutere di ulteriori dettagli riguardanti Demon Veil e tutto ciò che di inedito porterà la nuova Stagione. Entrambe le trasmissioni previste andranno in onda sul canale ufficiale Twitch di Rainbow Six, durante il Six Invitational 2022.

Basandoci sul modus operandi del team di sviluppo in occasione dei lanci delle precedenti Stagioni di Rainbow Six Siege, possiamo aspettarci che Demon Veil risulti accessibile poco tempo dopo il reveal, probabilmente entro la prima metà di marzo. Ovviamente, anche per questa prima Stagione dell'Anno 7 dello shooter in prima persona, assisteremo all'arrivo di un nuovo Operatore, questa volta apparentemente munito di kunai.

In attesa di conoscere nuovi dettagli sulla Stagione Demon Veil, vi ricordiamo che è attualmente in atto il Six Invitational 2022, il campionato mondiale eSports di Rainbow Six Siege, con la Gran Final prevista per il 20 febbraio.