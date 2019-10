Rainbow Six Siege: tutti i dettagli sulla Pro League del 9 novembre in Giappone

Ubisoft annuncia che le otto migliori squadre della Pro League di Rainbow Six Siege si sfideranno il 9 e 10 novembre per il titolo di Campioni della Pro League di fronte a 4.000 appassionati di eSport presso l’Aichi Sky Expo a Tokoname, in Giappone.

Per seguire la competizione in diretta, basterà sintonizzarsi a partire dall’1:30 il 9 e 10 novembre su Youtube e Twitch. La giornata di sabato 9 novembre inizierà con la cerimonia di apertura, seguita dai quarti di finale, mentre domenica 10 novembre ci saranno le semifinali, un panel esclusivo che svelerà la prossima operazione di Rainbow Six Siege e, infine, le finali che concluderanno l’epica Stagione X della Pro League, incoronando i nuovi campioni.

I fan che parteciperanno all'evento avranno la possibilità di prendere parte a varie attività, tra cui un’area di gioco gratuito che illustrerà i nuovi contenuti di Rainbow Six Siege, lo store di Ubisoft con una vasta gamma di prodotti Ubisoft (collezionabili e oggetti esclusivi delle finali della Stagione X della Pro League) e diversi incontri Meet & Greets con commentatori e caster di Rainbow Six Siege. Per i fan che seguiranno le finali del 9 e 10 novembre su Twitch, torneranno anche i Twitch Drop con sei livelli di ciondoli esclusivi, che saranno disponibili con il lancio della nuova operazione.

Con il commento di Matt Andrews e Ghassan “MiloshTheMedic” Finge, in collaborazione con una serie di talentuosi caster e analisti, la competizione includerà le seguenti 8 squadre:

Aerowolf (Asia-Pacifico)

Wildcard Gaming (Asia Pacifico)

Giants Gaming (Europa)

Natus Vincere (Europa)

FaZe Clan (America Latina)

Ninjas in Pyjamas (America Latina)

DarkZero Esports (America del Nord)

Team Reciprocity (America del Nord)

A partire dal 12 novembre, per ognuno dei 14 Pro Team partecipanti alla Pilot Program Phase 2, i giocatori avranno accesso a una nuova skin per le armi. Inoltre, dall’8 al 10 novembre, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 20% sul prezzo di tutti gli elementi decorativi di gioco Pro Team precedenti, che sono stati rilasciati per le 14 squadre partecipanti alla Pilot Program Phase 2.