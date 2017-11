Rainbow Six Siege: diamo uno sguardo a Dokkaebi, primo operatore coreano!

L'operazione White Noise, come abbiamo, aggiunge l'ultimo operatore polacco e due nuovi combattenti della Corea del Sud in forza al. Nelle "" si addestrano i migliori operatori della Corea. Tra questi, c'è l'astuta e letale

Grace "Dokkaebi" Nam è il primo operatore coreano in forza alla squadra Rainbow che il team di sviluppo ha voluto svelare dopo il teaser trailer dedicato alla sorella di Ela Bosak, Zofia, il cui equipaggiamento si compone di mine a concussione e di un lanciagranate a doppia canna in grado di sfondare due pareti consecutive.

L'operatore coreano, invece, è un assalitore più "elegante" e appartiene a una nuova tipologia di combattenti che colpisce i bersagli da dove non se l'aspettano. Per gli scontri a fuoco è equipaggiata con l'Mk 14 EBR e uno shotgun BOSG.12.2 come armi primarie e con la C75 e le SMG-12 come armi secondarie.

Secondo quanto riferito dal team di sviluppo, "a renderla davvero pericolosa, però, è la sua serie di inganni, perfettamente in grado di uccidere". Ancora non sappiamo a quale tipo di abilità o equipaggiamento stiano alludendo. Dobbiamo infatti aspettare il torneo di San Paolo in programma questo fine settimana per saperne di più!

Vi ricordiamo che fino al 19 novembre potrete giocare gratuitamente a Rainbow Six Siege.