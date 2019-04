Rainbow Six Siege: è disponibile un boost della Fama da 7 giorni

Avete bisogno di qualche punto Fama extra in Tom Clancy's Rainbow Six Siege? Niente paura, poiché Ubisoft ha aggiornato la pagina delle Ricompense Club con l'oggetto che fa per voi.

Al costo di 140 gettoni potrete infatti sbloccare un potenziamento dei punti Fama ottenuti giocando della durata di ben 7 giorni. In questo modo otterrete qualche punto extra completando una Caccia ai Terroristi, una partita amichevole o una competitiva. Vi ricordiamo che i gettoni Ubisoft Club si possono ottenere giocando i vari titoli della software house su qualsiasi piattaforma, poiché sono legati all'account. A questo proposito vi raccomandiamo di collegare il vostro account Uplay su tutte le piattaforme in vostro possesso.

Ottenere punti Fama in Rainbow Six Siege è molto importante, dal momento che si tratta della moneta di gioco utile non solo all'acquisto di costumi, mimetiche e ciondoli per le armi, ma vi consente anche di acquistare gli operatori aggiuntivi nel negozio qualora non foste in possesso del Season Pass.

Proprio qualche settimana fa hanno fatto il proprio debutto nel gioco gli operatori australiani Gridlock e Mozzie, arrivati con la prima espansione dell'Anno 4 intitolata Operation Burnt Horizon. Sapevate che un giocatore ha ricreato l'intera mappa Chalet con l'editor di The Sims 4?