Rainbow Six Siege: disponibile un set gratis per Maestro con Twitch Prime

Se siete abbonati al servizio Twitch Prime e possedete una qualsiasi versione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sappiate che è ora disponibile il secondo pacchetto di skin gratuite.

Il protagonista del nuovo bundle è Maestro, l'operatore italiano di difesa in grado di posizionare in qualsiasi punto della mappa una torretta che emette raggi laser. Riscattando il pacchetto otterrete un ciondolo e il set Mimetica Gialla contenente un copricapo, un'uniforme e una skin per la mitragliatrice leggera Alda 5.56. Per aggiungere alla vostra collezione questi oggetti non dovrete far altro che collegare il vostro account Twitch Prime a quello Ubisoft e cliccare sul tasto azzurro "Riscatta ora" sulla pagina dedicata alla promozione. Va precisato inoltre che chiunque disponga di un abbonamento ad Amazon Prime ha diritto a ricevere gratuitamente tutti i benefici sul proprio profilo Twitch.

Vi ricordiamo che a breve arriverà anche un altro pacchetto dedicato all'operatore Mozzie e che l'offerta di Maestro sarà attiva fino al prossimo 25 marzo 2020.

Sapevate che l'attesa per Operation Void Edge è così alta che Rainbow Six Siege ha registrato un nuovo record su Steam? Nel caso in cui foste curiosi di provare l'espansione in arrivo, sappiate che Operation Void Edge è disponibile sul PTS di Rainbow Six Siege.