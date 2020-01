Rainbow Six Siege: disponibili le nuove skin gratis con Twitch Prime

Sembra proprio che il 2020 sia iniziato col botto per gli utenti Twitch Prime e, dopo aver ricevuto un primo pacchetto di armi ed oggetti esotici per Destiny 2: Ombre dal Profondo, ecco che arrivano anche delle skin esclusive per gli operatori di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

L'offerta include tre diversi pacchetti dedicati a Twitch, Maestro e Mozzie. All'interno di ciascun bundle troverete un ciondolo per le armi, una mimetica per fucili, un copricapo e un'uniforme. Il primo operatore a ricevere i DLC è Twitch, mentre dovremo attendere le prossime settimane per sbloccare le personalizzazioni aggiuntive per gli altri due personaggi.

Per poter aderire alla promozione non dovrete far altro che visitarne la pagina ufficiale e, dopo aver collegato con successo il vostro profilo Twitch Prime a quello Uplay, potrete cliccare sul tasto "Riscatta ora" per ricevere tutti i contenuti al prossimo avvio del gioco sulla vostra piattaforma di riferimento (PlayStation 4, Xbox One o PC). L'offerta terminerà il prossimo 24 aprile 2020, ultimo giorno per collegare i due profili e riscattare i DLC gratuiti.

A proposito del servizio ad abbonamento gratuito per gli utenti Amazon Prime, sapevate che tra i giochi gratis di febbraio 2020 su Twitch Prime c'è anche Narcos: Rise of the Cartels?