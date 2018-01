Rainbow Six Siege: dopo le proteste dei giocatori, Ubisoft reintroduce la Standard Edition

Come vi abbiamo riferito pochi giorni fa,ha annunciato tre nuove edizioni per: la, lae la, che di fatto hanno completamente soppiantato la versione standard del gioco.

Queste tre nuove versioni risultano essere tutte più costose della Standard Edition dello sparatutto, il che ha scatenato non poche polemiche fra i giocatori. Dopo aver ricevuto l'ondata di lamentele, dunque, Ubisoft ha infine deciso di reintrodurre l'edizione standard di Rainbow Six: Siege, aggiungendo le seguenti dichiarazioni:

"Per i nostri nuovi giocatori e per quelli interessati ad invitare all'acquisto i propri amici, manterremo disponibile la Standard Edition al solito prezzo. Per coloro che sono preoccupati della Standard Edtition in relazione all'acquisto degli Operatori, diffonderemo nuove informazioni durante il Six Invitational. Riconosciamo che questo si sia dimostrato un aspetto frustrante per i nuovi giocatori, ma anche per i veterani volenterosi di invitare i propri amici, e stiamo lavorando per cercare di rendere il processo più fluido".

Rainbow Six: Siege è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Seguendo questo indirizzo, potete consultare tutti i dettagli riguardanti le tre nuove edizioni del gioco. Ubisoft ha inoltre annunciato che il gioco riceverà in futuro una patch per introdurre il supporto a PS4 Pro e Xbox One X.