Rainbow Six Siege: le due star finalmente riunite, Fabian ritrova Goga al Team Vitality

You can’t touch our new #R6EUL roster!

We proudly welcome @risze_lel and @fabianhallsten, joining @BiBoo_R6, @Gogaqt and @Hungry_R6 to fuel our powerhouse! All the way to the Hammer! 🔨⏲ #HammerTime #VforVictory pic.twitter.com/U4IkHPUc1R