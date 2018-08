Rainbow Six Siege: ecco a voi Morowa 'Clash' Evans, nuova operatrice di difesa

Sono sempre più numerosi i dettagli pubblicati da Ubisoft sulla prossima espansione in arrivo per Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Operazione Grim Sky.

I nuovi dettagli riguardano tutti uno dei due nuovi operatori in arrivo, in particolare quello di difesa. Ecco la descrizione dell'operatrice fornita da Ubisoft:

"Dopo anni passati nelle rivolte, Morowa 'Clash' Evans si è guadagnata un post nel team Rainbow come esperta delle strategie del controllo della folla."

Al momento non sono stati pubblicati dettagli più specifici sull'equipaggiamento in dotazione a questo operatore, ma com'è possibile vedere nel breve teaser possiede un particolare scudo con un dispositivo elettrico nella parte frontale. Sebbene non sia chiarissima l'abilità legata a questo suo gadget, con cui sarà forse possibile stordire o respingere gli avversari, è molto probabile che tra le armi da fuoco a disposizione di Clash ci siano esclusivamente delle pistole. Si tratta del primo operatore di difesa dotato di uno scudo, visto che Blitz, Fuze e Montagne sono tutti personaggi d'attacco.



Se volete scoprire di più anche sull'altro operatore in arrivo, il quale dovrebbe essere dotato di una fiamma ossidrica in grado di perforare con precisione le pareti, dovrete attendere il Six Major Paris. Vi ricordiamo inoltre che con la prossima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Operazione Grim Sky, la mappa Base di Hereford verrà pesantemente modificata sia nell'aspetto che nella struttura.