Rainbow Six Siege: tutte le edizioni sono in forte sconto su Uplay

Sembra proprio che Ubisoft voglia far felici i propri fan su PC e, dopo aver regalato a tutti una copia STEEP su Uplay, ecco che arrivano tantissime offerte legate alle numerose edizioni di Tom Clancy's Rainbow Six Siege e relativi contenuti aggiuntivi.

Per un periodo di tempo limitato potrete infatti acquistare sullo store digitale di Ubisoft le seguenti versioni dello sparatutto a prezzo scontato:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, edizione standard a 10,99 euro (prezzo originale: 19,99 euro)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Deluxe Edition a 16,49 euro (prezzo originale: 29,99 euro)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Gold Edition a 32,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ultimate Edition a 54,99 euro (prezzo originale: 99,99 euro)

Per chi non sapesse le differenze tra le varie versioni, vi ricordiamo che la Deluxe Edition include tutti gli operatori dell'Anno 1, la Gold Edition contiene tutti gli operatori degli anni 1 e 4 e la Ultimate Edition tutti gli operatori disponibili fino ad ora e quelli in uscita nel corso dell'Anno 4. Tra le offerte trovate anche i set della Pro League e le mimetiche Cobalto, Ametista, Rubino e Safari.

Vi ricordiamo che è da poco stato pubblicato il primo trailer di Nøkk, l'operatrice di attacco in arrivo con Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 dell'Anno 4.