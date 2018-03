Rainbow Six Siege eletto Miglior Gioco eSport dell'Anno agli Italian Video Game Awards

Nel corso della cerimonia di premiazione degliche si sta svolgendo mentre vi scriviamo, Rainbow Six Siege è stato eletto Miglior Gioco eSports dell'anno.

Lo sparatutto tattico in prima persona di Ubisoft ha sbaragliato un'agguerrita concorrenza, formata da titoli del calibro di Overwatch, Counter Strike: Global Offensive, League of Legends e Dota 2. Il premio "Radio 105 eSports Game of the Year" è stato ritirato dallo Studio Lead Game Designer Matthew Clarke e dal Lead Game Designer David Romero.

Un premio sicuramente meritato, reso possibile dal costante supporto fornito dalla casa francese, enormemente apprezzato dalla comunità del gioco che continua ad espandersi. Questa settimana, intanto, prenderà il via la Stagione 7 della Pro League nelle regioni di Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America.



Segnaliamo, infine, che potete seguire la cerimonia di premiazione a questo indirizzo.