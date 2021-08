Rainbow Six Siege entra nella PlayStation Tournaments Open Series

Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege raggiunge PlayStation Tournaments Open Series dal 4 settembre. PlayStation Tournaments Open Series ha radunato giocatori da tutto il mondo per competere e divertirsi con i loro giochi preferiti, elevando il livello della sfida.

Con questa collaborazione, Ubisoft prosegue nei suoi sforzi per sviluppare le radici competitive di Rainbow Six Siege, disponibile per tutti con tornei settimanali e mensili, ospitati da PlayStation 4. I giocatori di PS4 di tutto il mondo ora avranno l’opportunità di cimentarsi con l’aspetto competitivo di Rainbow Six Siege, prendendo parte alle qualificazioni online settimanali:

Al giovedì: qualificazioni Asia-Pacific, America del Sud e America Latina;

Al venerdì: qualificazioni Europa dell’Est e Nord America;

Al sabato: qualificazioni Europa Occidentale, Nord America e Medio Oriente.

I giocatori potranno registrarsi su compete.playstation.com e gareggiare per titoli e ricompense speciali come temi, avatar, valuta virtuale e premi in denaro. Le squadre migliori di ogni qualificazione settimanale gareggeranno in una finale mensile per la possibilità di vincere ulteriori ricompense.