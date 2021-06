Rainbow Six Siege: esordio su Stadia, crossplay su console e Operazione North Star

In occasione dello speciale Ubisoft Forward nell'ambito dell'E3 2021, gli sviluppatori del colosso francese hanno svelato una serie di importanti novità per Rainbow Six Siege tra cui spiccano l'esordio su Google Stadia, l'arrivo del crossplay esteso e un nuovo operatore.

Il celebre FPS tattico targato ubisoft farà infatti il suo esordio in streaming su Google Stadia a partire dal prossimo 30 giugno. In contemporanea con il lancio gli sviluppatori hanno annunciato il supporto al crossplay e al cross-progression su PC, Stadia e sul servizio Amazon Luna. I giocatori console di Rainbow Six dovranno invece attendere fino all'inizio del 2022 per poter usufruire del crossplay su Xbox e PlayStation, mentre il cross-progression sarà esteso a tutte le piattaforme disponibili.

Le novità non finisco qui per Rainbow Six Siege. Ubisoft ha mostrato un trailer che introduce l'Operazione North Star con un focus sulla nuova operatrice Thunderbirt che andrà a rimpolpare il roster di combattenti. Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che durante lo show Ubisoft ha mostrato il primo gameplay dello spin-off Rainbow Six Extraction con tanto di data di uscita.