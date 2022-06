Rainbow Six Siege si espande: tutti i dettagli su Operazione Vector Glare

Dopo aver promesso di svelare il futuro di Assassin's Creed a settembre, Ubisoft torna nella dimensione sparatutto di Rainbow Six Siege per illustrare in video tutti i contenuti di Operazione Vector Glare.

La seconda Stagione dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege porta in dote il nuovo Operatore belga Sens e tante sorprese per tutti gli appassionati dell'FPS cooperativo, tra cui la nuova mappa Close Quarters per il Deathmach a squadre, la fase 1 del Sistema di Reputazione aggiornato, la Modalità privacy e altri aggiornamenti per contenuti e gameplay.

Nel focus di Ubisoft, Sens viene descritto come un Assalitore dotato di R.O.U. Projector System, uno strumento che blocca la linea di tiro della squadra avversaria con un muro di luce accecante. Sens è perciò un personaggio a bassa velocità e alto punteggio Salute che sfrutta il R.O.U. per massimizzare il proprio equipaggiamento composto dal POF-9, una SDP 9mm e una GONNE-6.

Vector Glare introduce anche un terzo slot per l'arma secondaria di alcuni Operatori, il Poligono di Tiro dove potersi allenare, le Guide Operatore con suggerimenti e strategie per ciascun personaggio, il programma Squad Up Reactivatione tanto altro. Date perciò un'occhiata al nuovo video di Ubisoft e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della seconda Stagione dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege.