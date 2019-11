Rainbow Six Siege: l'espansione Shifting Tides è in arrivo sul PTS

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della prossima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, intitolata Shifting Tides, Ubisoft ha confermato il suo arrivo sul PTS (Public Test Server) per tutti i giocatori PC e, per vostra fortuna, l'attesa sarà più breve del previsto.

La nuova versione del gioco sarà disponibile gratuitamente per i possessori della versione PC del gioco a partire da questo pomeriggio. Va precisato che i progressi ottenuti nei server di prova non verranno mantenuti e che tale versione del gioco necessita di un download separato rispetto a quella "standard".

Vi ricordiamo che tra le novità di Shifting Tides troviamo una versione rivisitata della mappa Theme Park e due nuovi operatori: l'attaccante Kali e il difensore Wamai. La prima è un cecchino il cui fucile è in grado di perforare qualsiasi tipo di superficie, mentre il secondo farà concorrenza a Jager grazie al suo gadget in grado di fermare i proiettili esplosi dal nemico.

Nel caso in cui doveste aver voglia di vedere i nuovi operatori in movimento, vi suggeriamo di dare un'occhiata al video gameplay di Rainbow Six Siege Shifting Tides pubblicato nel corso degli utlimi giorni.

Sapevate che l'azienda francese avrebbe preso in seria considerazione la possibilità di introdurre un operatore dalle abilità ispirate a Spider-Man in Rainbow Six Siege?