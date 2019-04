Rainbow Six Siege: esteso di una settimana l'evento limitato Rainbow is Magic!

In occasione del 1 Aprile, Ubisoft ha dato il via ad uno speciale evento a durata limitata all'interno di Rainbow Six Siege. Presentato con il Trailer Rainbow is Magic, quest'ultimo doveva terminare in data odierna, lunedì 8 aprile.

Tuttavia, la Software House ha da poco condiviso con il pubblico una comunicazione che farà sicuramente felici coloro che si stanno godendo le peculiari novità introdotte in-game! Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, infatti, Ubisoft ha annunciato che l'evento Rainbow is Magic, a contrario di quanto precedentemente previsto, non terminerà oggi, ma sarà invece a disposizione dei Giocatori ancora per qualche tempo.



Nello specifico, come potete verificare in calce a questa news, l'evento speciale resterà attivo una settimana in più rispetto ai piani originali e terminerà dunque il prossimo lunedì, in data 15 aprile! Fino a questa data, i Giocatori e le Giocatrici di Rainbow Six Siege potranno scegliere il proprio Operatore preferito e continuare ad usufruire dei contenuti offerti dall'evento Rainbow is Magic. Per maggiori informazioni in merito, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno Speciale dedicato a Rainbow is Magic, all'interno del quale il nostro Giovanni Calgaro presenta nel dettaglio le caratteristiche di questo speciale evento, ricco di...unicorni e arcobaleni!