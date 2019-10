Rainbow Six Siege: al via l'evento di Halloween "Doktor's Curse"

Ubisoft ha annunciato Doktor's Curse, lo speciale evento di Halloween per il quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. L'evento a tempo limitato introdurrà una nuova modalità di gioco e ambientazioni ispirate agli scenari di Frankestein come la versione spettrale del "Parco divertimenti".

L'evento di Halloween, il cui inizio è fissato per oggi 23 ottobre, durerà per due settimane, fino al 6 novembre. La nuova modalità Cacciatori di Mostri 5 vs 5 permetterà ai giocatori di scegliere se affrontare le forze dell'oscurità o aiutarle nella conquista della vittoria. Il gruppo degli Sterminatori, composto da cinque Sledge armati di martelli unici con una vasta gamma di dispositivi, affronterà il gruppo dei Mostri composto da Lesion, Frost, Kapkan, Smoke ed Ela e potrà sfruttare trappole e abilità speciali nel tentativo di sopravvivere. La Doktor's Curse Collection include inoltre nuove skin per gli operatori che impersoneranno i Mostri. Tutti i giocatori che effettueranno l'accesso tra il 23 ottobre e il 6 novembre riceveranno un pacchetto gratuito. Il pacchetto Doktor's Curse sarà acquistabile per 300 crediti R6 o 12.500 punti fama, con uno sconto del 10% per i possessori dell'Y4 Pass.

Solo ieri Ubisoft ha pubblicato la nuova patch per Rainbow Six Siege che introduce bilanciamenti per gli operatori e alcune correzioni. Fino al 17 novembre collegando l'account Ubisoft a Twitch Prime sarà possibile scaricare gratuitamente il Set Operatore di Jackal.