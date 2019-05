Rainbow Six Siege: Evil Geniuses conquista le Semifinali della Pro League

Il collettivo eSport Evil Geniuses ottiene, non senza fatica, il pass per accedere al tabellone delle Semifinali della Pro League di Rainbow Six Siege, l'evento in corso al Palazzo del Ghiaccio di Milano che si concluderà il 19 maggio con un montepremi totale di 626.000 dollari.

Il team di San Francisco, che vanta già una lunga tradizione di vittorie nei tornei eSport dedicati allo sparatutto tattico di Ubisoft e a diversi altri videogiochi votati al multiplayer competitivo, ha avuto la meglio sull'altrettanto esperto gruppo di Immortals composto da alcuni tra i pro player più forti della regione latinoamericana.

Il 2 a 0 maturato nell'ora e mezza di battaglia senza esclusione di colpi tra gli statunitensi di EvilGeniuses e i brasiliani di Immortals fissa il tabellone delle Semifinali della Season IX della Pro League di R6S. La giornata conclusiva della competizione eSport milanese si aprirà così con la doppia Semifinale che vedrà fronteggiarsi gli Fnatic al Team Empire e il FaZe Clan agli Evil Geniuses, seguendo l'ormai consolidata formula del torneo che prevede due scontri da 7 Round ciascuno, più un terzo scontro qualora i primi due dovessero decretare un pareggio.

In calce alla notizia potete ammirare i momenti più rappresentativi della battaglia disputatasi tra gli Evil Geniuses e gli Immortals di Rainbow Six Siege.