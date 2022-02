Rainbow Six Siege ed Extraction conquistano 85 milioni di giocatori

Il franchise Rainbow Six è stato rivitalizzato dal grande successo di Siege, successo che non accenna a diminuire come confermato dall'ultimo report finanziario di Ubisoft che segnala un numero di giocatori in aumento per il celebre sparatutto multiplayer.

Rainbow Six Siege ha raggiunto quota 80 milioni di giocatori dal lancio, con una crescita di dieci milioni negli ultimi dodici mesi, il precedente report parlava infatti di un totale di 70 milioni di utenti. Rainbow Six Extraction, lanciato a fine gennaio, ha invece conquistato fino ad oggi cinque milioni di giocatori.

Crisi Spillover è il nuovo evento di Rainbow Six Extraction in programma a partire da venerdì 18 febbraio alle 18:00 ora italiana, questo weekend inoltre è in programma la finale del Rainbow Six Invitational 2022, il grande torneo competitivo di Rainbow Six Siege con decine di squadre da tutto il mondo pronte a sfidarsi per il titolo di campione del mondo.

Rainbow Six è una delle IP chiave di Ubisoft e il publisher ha confermato che continuerà a proporre nuovi contenuti sia per Siege che per Extraction, per entrambi i titoli è previsto un supporto a lungo termine che include eventi, operatori, mappe, stagioni e altri contenuti pensati per soddisfare le esigenze e le richieste della community.