Rainbow Six Siege e Far Cry New Dawn tra le nuove Offerte Amazon del weekend

Nuove offerte di Amazon per la categoria videogiochi: da oggi e per tutto il fine settimana (fino al 7 aprile) il noto sito di eCommerce propone sconti su titoli come Rainbow Six Siege, GTA V, Gran Turismo Sport e Far Cry New Dawn.

Videogiochi: Sconti e Offerte Amazon

Le offerte di primavera Amazon terminano domenica 7 aprile, dunque se siete interessati approfittatene per rimpolpare le vostra libreria a prezzi contenuti. Ricordiamo che i prezzi indicati possono variare in qualsiasi momento e senza preavviso, lasciateci un commento per segnalare eventuali variazioni improvvise, aggiorneremo la notizia il prima possibile. Avete già deciso cosa comprare?