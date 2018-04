Rainbow Six Siege: la finale della Pro League Stagione 7 si svolgerà dal 19 al 20 maggio

Ubisoft annuncia che la finale della Stagione 7 della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League si terrà presso l’Harrah's Resort Atlantic City Hotel & Casino dal 19 al 20 maggio.

La finale riunirà le migliori squadre della settima stagione della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, due squadre per ciascuna delle quattro zone rappresentate: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord. Le squadre si sfideranno per il montepremi totale della Stagione 7, pari a 275.000$. I biglietti e i dettagli della finale della Stagione 7 di Atlantic City sono disponibili a partire da oggi a questo indirizzo.

Dopo essere iniziata a marzo 2018, la Stagione 7 è servita come trampolino per il terzo anno della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League. Si tratta di una stagione di transizione, l’ultima che seguirà il precedente formato di tre mesi e che aprirà la strada al nuovo formato della Pro League, annunciato a gennaio. Ora ogni anno sarà composto da due lunghe stagioni della Pro Season di sei mesi ciascuna. Un formato che inizierà con la Stagione 8 a giugno 2018. Ulteriori dettagli sul formato della Pro League negli anni 2018-2020 sono disponibili qui.

Come parte di questo nuovo formato, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege farà la sua comparsa anche in quattro eventi DreamHack nel corso dell’anno 2018-2019. Questi eventi danno alle squadre di professionisti e appassionati l’opportunità di competere tra loro in emozionanti eventi LAN, con un montepremi totale di 50.000$ per ciascun evento.

Tom Clancy’s Rainbow Six sarà presente nei seguenti eventi DreamHack, che inizieranno con un altro evento negli Stati Uniti dopo la finale della Stagione 7 di Atlantic City:

DreamHack Austin, Stati Uniti (1-3 giugno 2018)

DreamHack Valencia, Spagna (12-15 luglio 2018)

DreamHack Winter – Jönköping, Svezia (30 novembre – 3 dicembre 2018)

Inizio 2019, luogo ancora in fase di definizione

Per maggiori informazioni sulla Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, visita questo sito e seguici alla pagina Facebook.