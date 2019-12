Rainbow Six Siege: la finale dei PG Nationals 2019 live sul Twitch il 15 dicembre

La resa dei conti è vicina: finalissima dei PG Nationals 2019, competizione nazionale di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, si svolgerà domani 15 dicembre presso l’Infront Studio di Milano.

Come ben sapete, Everyeye crede moltissimo negli eSport, e promuove sia la loro affermazione che la loro diffusione. Pertanto, abbiamo il piacere di annunciarvi che domani 15 dicembre l'intero evento sarà ospitato sul canale Twitch di Everyeye dalle 15:00 alle 20:00! Vi aspettiamo numerosi per quella che si preannuncia una finalissima imperdibile, che si giocherà tra le due migliori squadre italiane della stagione, i Mkers e i Samsung Morning Stars, che si daranno battaglia davanti a un pubblico composto da centinaia e centinaia di appassionati.

La community italiana di Rainbow Six Siege si conferma tra le più attive del mondo: nel nostro paese si contano più di un milione di giocatori unici, mentre nel 2018 le visualizzazioni degli streaming dei tornei dedicati a Tom Clancy's Rainbow Six Siege hanno superato quota 3 milioni. La finale di Milano rappresenterà il coronamento di un'altra grande annata, che in tempi recenti ha visto il lancio della nuova Operazione Shifting Tides con i nuovi operatori Kali e Wamai.