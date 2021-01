Rainbow Six Siege: le finali della European League in programma dal 15 al 17 gennaio

Ubisoft annuncia che tra il 15 e il 17 gennaio le migliori squadre di professionisti della European League Season 2020 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege si sfideranno nelle finali europee. Per motivi di salute e sicurezza, il torneo si svolgerà esclusivamente online.

Le quattro migliori squadre del torneo si sfideranno per il titolo di campione europeo, mentre una squadra della European Challenger League affronterà una partita di promozione/retrocessione anticipata per riuscire a partecipare alla prossima stagione del più elevato scenario di gioco competitivo della sua regione.

Le partite delle semifinali e quella per il terzo posto della European League saranno giocate con la formula al meglio delle tre, mentre la finale della Challenger League, la partita di promozione/retrocessione e la finale della European League saranno giocate con la formula al meglio delle cinque partite.

Rainbow Six Siege European League 2020

Venerdì 15 gennaio ore 15:00

Prima semifinale della European League: BDS contro Natus Vincere

Finale della European Challenger League: Cowana Gaming contro MNM

Sabato 16 gennaio ore 15:00

Seconda semifinale della European League: G2 Esports contro Virtus.pro

Partita di promozione/retrocessione: Rogue contro la squadra sconfitta della finale della European Challenger League

Domenica 17 gennaio ore 15:00

Partita per il terzo posto della European League: la squadra sconfitta della prima semifinale contro la squadra sconfitta della seconda semifinale

Finale della European League: la squadra vincitrice della prima semifinale contro la squadra vincitrice della seconda semifinale

Il torneo vedrà le squadre partecipanti sfidarsi per il titolo regionale e per aggiudicarsi una parte del montepremi totale di 100.000 dollari. Le trasmissioni andranno in onda su Twitch e YouTube.