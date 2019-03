Rainbow Six Siege: franchigie in arrivo? Secondo un indizio...

Rainbow Six Siege, titolo tra i più in salute in questo momento, potrebbe essere il prossimo esport ad attrarre grandi investimenti per la nascita di un campionato basato sulle franchigie, un po' come avviene già per League of Legends e la Overwatch League.

Le voci su una possibile apertura verso un sistema basato sulle franchigie, inedito per Rainbow Six Siege, deriverebbero da un particolare annuncio di lavoro postato da Ubisoft Montreal sul sito Hitmarker Jobs.

Tra le informazioni e i requisiti richiesti per inoltrare la candidatura per la posizione di "senior manager Esports" ci sarebbe una voce relativa alla capacità di “sviluppare piani strategici per i programmi esport in franchising”. Il che potrebbe essere una naturale evoluzione, dopo l'allargamento del pilot program (ovvero la condivisione dei guadagni con le squadre) da parte di Ubisoft.

Il sistema a campionato “chiuso”, basato su franchigie che hanno acquistato il proprio posto per partecipare, è un concetto molto americano che pare stia dando i propri frutti anche nell'esport. L'accoglienza alla prima stagione della Overwatch League, ad esempio, è stata migliore del previsto, tanto che Blizzard ha aumentato l'entry fee e nonostante questo il campionato si è espanso a venti squadre. Sembra che anche l'ecosistema di League of Legends, al di là delle polemiche iniziali, stia funzionando.

L'annuncio, ovviamente, non dice null'altro relativamente a eventuali regioni/squadre coinvolte. Quindi, con tutta probabilità, l'idea si trova ancora in uno stato embrionale. Non dimentichiamo che Ubisoft ha acquisito Che Chou, ex responsabile della divisione esport di Hearthstone il quale avrà sicuramente aggiunto il proprio bagaglio esperienziale.

Nel nostro Paese, invece, la novità di questi giorni è la nascita del nuovo campionato italiano di Rainbow Six Siege: il PG Nats, organizzato da PG Esports, le cui qualificazioni partiranno il 24 aprile.