Da Rainbow Six Siege a Fullmetal Alchemist: tutti i doppiaggi di Stefania Patruno

"Keeeeeeevin!". Se pensando a Mamma ho perso l'aereo vi viene subito in mente l'urlo di Catherine O'Hara, allora siete nel posto giusto: vi siete mai chiesti a chi appartiene quella voce? Ma soprattutto: perché è così simile a quella dell'Hokage Tsunade? Sappiamo di aver acceso la vostra curiosità, conosciamo dunque la doppiatrice Stefania Patruno.

Nata nel 1963 a Torino, la Patruno vanta una gran quantità di voci e personaggi celebri, e seppur raramente abbia interpretato ruoli principali, questi ultimi sono tali da averla resa un punto di riferimento del doppiaggio italiano in film, serie animate e videogame.

Esatto, la nostra vanta infatti un numero davvero notevole di cameo videoludici, tra i quali si fanno spazio titoli importanti come League of Legends (Le Blanc, Sivir); Fable II (Hammer); Resident Evil Revelations 2, Resistance e Operation Raccoon City (Alex Wesker); Tomb Raider Annversary e Underworld (Jaqueline Natla), ai quali lavorato con la voce di Lara Croft Elda Maria Olivieri.

L'abbiamo inoltre udita in God of War III (Era); numerosi titoli della saga Jak and Dexter (Keira, Ashelin Praxis), Warcraft III e nell'espansione The Frozen Throne (Jaina Proudmoore); nella trilogia di Mass Effect (Dottoressa Chakwas); Killzone 1 e 2; Assassin's Creed II, III e Unity (Paola, Ellen, Maria Levesque); Borderlands: The Pre-Sequel (Aurelia), Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Caveira); Far Cry 5 e New Dawn (Grace Armstrong); Call of Duty Black Ops III (Battery), Fallout 4; Desdemona) e Mortal Kombat X (Sonya Blade).

I ruoli cinematografici e televisivi sono famosi come, e forse anche più, di quelli da console: non tutti sanno che ha infatti prestato la voce alla protagonista di Ghost in The Shell Motoko Kusanagi nella serie Stand Alone Complex 2nd GIG, alla spietata Lust in Fullmetal Alchemist e Brotherhood, alla Strega Nera di Fantaghirò e persino alla dolcissima signorina Midori di Dottor Slump & Arale e all'impareggiabile Principessa delle Lumache di Kohona, quinto Hokage del Villaggio della Foglia.