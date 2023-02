Rainbow Six Siege: i G2 ribaltano i pronostici e vincono il Six Invitational 2023

Il mese di febbraio 2023 l’organizzazione dei G2 Esports lo ricorderà molto bene: oltre alla vittoria indiscussa dell’IEM Katowice di CS:GO con dodici match vinti consecutivamente, dopo quattro anni i G2 vincono il Six Invitational 2023 contro ogni previsione, superando i brasiliani di w7m Esports.

Il torneo più importante in assoluto del circuito competitivo di Rainbow Six Siege ha visto dei G2 in difficoltà dopo il superamento della fase a gironi in seconda posizione, proprio sopra i w7m Esports. Mentre questi ultimi hanno completato una incredibile scalata nell’Upper Bracket superando Team BDS, M80, KOI e Oxygen Esports, i G2 hanno dovuto percorrere l’intero Lower Bracket dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro Wolves Esports.

La compagine guidata da Fabian “Fabian” Hällsten, ex giocatore dei G2 vincitore di due Six Invitational e numerosi altri tornei dell’FPS tattico di casa Ubisoft, è riuscita a battere tutti i rivali fino alla Grand Final, compresi i Wolves Esports ai quarti di finale del Lower Bracket.

Ciò che ha stupito davvero è l’agilità con la quale i G2 Esports hanno infine vinto l’ultimo match contro i brasiliani di w7m Esports: in seguito alla sconfitta nella prima mappa, si sono presi tre mappe consecutive con i punteggi di 7-2, 7-4 e 8-6, complice la performance stellare di Benjamaster, poi nominato MVP del torneo, stabilendo il nuovo record di uccisioni in un Six Invitational con 323 kill nell’intero torneo.

Un risultato storico che, indubbiamente, i G2 potranno vantare fino alla prossima edizione.