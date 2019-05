Rainbow Six Siege: primo gameplay di Phantom Sight con Nokk e Warden

Come previsto, gli organizzatori della Pro League di Rainbow Six Siege anticipano la Finale del grande evento eSport di Milano con la prima video dimostrazione di Warden, il nuovo Operatore di R6S che farà a breve il suo debutto nella dimensione multiplayer dello sparatutto tattico di Ubisoft.

Il protagonista del nuovo evento ingame che inaugurerà la Stagione dell'Anno 4 di R6S sarà Collinn "Warden" McKinley, un agente di scorta che metterà i suoi 30 anni di esperienza a disposizione di coloro che decideranno di servirsene per avere la meglio sugli Operatori avversari.

Così come possiamo intuire osservando le scene di gameplay mostrateci dal colosso videoludico transalpino durante il torneo competitivo in corso al Palazzo del Ghiaccio di Milano, il gadget principale di Warden sarà rappresentato da un paio di occhiali schermati che gli permetteranno di non subire alcun malus ingame rappresentato dall'effetto di stordimento delle granate fumogene e dalle granate flashbang. Con Warden, quindi, l'intenzione di Ubisoft è quella di offrirci una valida contromisura contro gli utenti che utilizzano Operatori come Ying che, grazie ai loro gadget e alle abilità specifiche, favoriscono l'impiego in battaglia di granate e oggetti da lancio. Non meno importanti sono poi gli spezzoni di gioco dedicati a Nokk, un lupo solitario appartenente alle unità anfibie della Jaeger Corps danese e, come tale votato all'attacco.

I nuovi Operatori dovrebbero essere disponibili entro fine maggio, dapprima sui server di test e poi su quelli ufficiali del titolo. Prima di lasciarvi in compagnia di Warden e Nokk e alla video dimostrazione di Operazione Phantom Sight, vi rimandiamo alla lettura dell'approfondimento di Giovanni Calgaro sulle novità della Stagione 2 dell'Anno 4 di Rainbow Six Siege.