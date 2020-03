Rainbow Six Siege: gratis con Twitch Prime un intero set di skin e ciondoli per Mozzie

Se giocate regolarmente a Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Mozzie è uno dei vostri operatori preferiti, allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire la nuova promozione riservata agli abbonati al servizio Twitch Prime.

Il pacchetto in questione contiene un'uniforme, un copricapo, un ciondolo e una mimetica per il fucile d'assalto a tema pizza. Si tratta di un divertente set di oggetti che potete sin da subito sfoggiare sia nella Caccia ai Terroristi che nelle modalità multigiocatore amichevoli e competitive. Prima di poter riscattare gli oggetti sulla pagina ufficiale della promozione, dovete prima assicurarvi di aver collegato il vostro account Uplay a quello Twitch.

Vi ricordiamo che quella di Mozzie è solo una delle skin di Tom Clancy's Rainbow Six Siege regalate agli abbonati Twitch Prime nel corso degli ultimi mesi e, sfortunatamente, si tratta dell'ultima di questa serie. Non è comunque da escludere che in futuro possa esserci una nuova collaborazione tra Ubisoft e Twitch, magari per altri titoli come The Division 2 e Roller Champions.

Sapevate che la versione fisica per PS4/One di R6 Siege sarà compatibile con PS5 e Xbox Series X sin dal lancio delle due piattaforme?