Rainbow Six Siege: immagini e video gameplay sulle novità di Phantom Sight

Dopo esserci goduti lo spettacolo della Finale della Pro League della Season IX di R6S, Ubisoft Montreal confeziona un video e delle immagini esplicative per illustrarci i contenuti inediti previsti con Phantom Sight, il nuovo update di Rainbow Six Siege che darà inizio alla Seconda Stagione dell'Anno 4.

Come abbiamo potuto scoprire nel corso dell'evento eSport milanese che ha visto trionfare i russi del Team Empire sul collettivo californiano degli Evil Geniuses, Phantom Sight introdurrà il Difensore Nokk e l'Attaccante Warden, oltre al rifacimento della mappa Cafè Dostoevskij, delle modifiche al sistema di Fuoco Amico Inverso, degli aggiornamenti alla playlist Classificata e un corposo "ammodernamento" della pagina del Negozio.

L'equipaggiamento della letale Operatrice Nokk comprenderà FMG-9 e SIX12-SD: grazie al gadget Riduttore di Presenza Hel sarà poi in grado di farsi strada dietro le linee nemiche e di essere completamente invisibile alle telecamere e ai droni della squadra avversaria. Anche la guardia del corpo Warden non sarà da meno e, imbracciando i suoi M590A1 e MPX, potrà sfruttare a proprio vantaggio il gadget Occhiali Smart Colpo d’occhio per avere una vista aumentata e ottenere migliore visibilità nel fumo, oltre all'immunità ai lampi di luce delle granate flashbang mentre rimane immobile.

Per quanto riguarda il Café Dostoevskij, i ragazzi di Ubisoft Montreal hanno deciso di modificare la mappa originaria per diversificare il gameplay: il primo piano è stato completamente riprogettato, mentre sul secondo piano appariranno nuove posizioni per le bombe. Il Test Server di Operazione Phantom Sight aprirà il 21 maggio su PC: la fase di testing dovrebbe concludersi entro la prima metà di giugno con il lancio ufficiale della seconda stagione dell'Anno 4 di Rainbow Six Siege su PC, PlayStation 4 e Xbox One.