Rainbow Six Siege: imminente la presentazione della nuova Operazione Phantom Sight

Come anticipato dalla software house, in occasione delle battute finali della Rainbow Six Siege Pro League , Ubisoft presenterà ufficialmente un nuovo contenuto.

Si tratta della nuova Operazione Phantom Sight, l'attesa Stagione 2 dell'Anno 4 del celebre saparatutto. Pochi giorni fa, il team di sviluppo ha fornito ai videogiocatori un piccolo assaggio di ciò che li attende all'interno del nuovo contenuto: Ubisoft ha infatti presentato ufficialmente il nuovo operatore Collin Warden McKinley, il cui esordio è atteso proprio con il lancio della nuova Operazione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Questa news entry rappresenta un specializzato nell'attività di difesa e di protezione personale.

Per saperne di più, tuttavia, non sarà necessario attendere ancora a lungo. In occasione della finale della Rainbow Six Siege Pro League, Ubisoft ha infine deciso di alzare il sipario sulla nuova operazione, che sarà così presentata ufficialmente al pubblico. A confermare l'appuntamento è l'account Twitter ufficiale del gioco. Come potete infatti verificare in calce a questa news, un breve cinguettio invita i giocatori a sintonizzarsi sulle finali della competizione, per poter assistere al reveal di Operazione Phantom Sight. Nel secondo Tweet disponibile in calce viene inoltre fornito il calendario dettagliato dell'evento, in cui figura chiaramente uno spazio dedicato a "New Operation Reveal". Siete curiosi si saperne di più?