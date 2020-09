Rainbow Six Siege: inizia la lunga strada verso la Coppa del Mondo 2021

La prima edizione della Coppa del Mondo di Rainbow Six Siege, annunciata nel corso dell'evento Ubisoft Forward, promette di riunire ben quarantacinque nazionali per competere in un torneo che prenderà il via nel 2021.

Le date, il montepremi e il formato di questo torneo sono ovviamente ancora avvolti nel mistero. Anche il processo di selezione dei giocatori per dar vita alle squadre nazionali non è chiaro, anche se ricorda vagamente quello usato da Blizzard per Overwatch.

"Per i fan, sarà l'opportunità di condividere il loro amore, orgoglio e supporto incondizionato alla squadra che li rappresenterà sulla scena mondiale", si legge nel comunicato. Questo evento sarà il primo torneo globale per nazionali per lo sparatutto tattico di Ubisoft.

Le quarantacinque squadre si sfideranno per il titolo di miglior nazione della scena competitiva di Rainbow Six Siege. Trentuno nazionali dovranno darsi battaglia lungo un percorso di qualificazione, mentre quattordici (tra cui c'è anche l'Italia) saranno invitate direttamente all'evento. La maggior parte di queste include ovviamente nazioni che presentano già organizzazioni attive nei campionati regionali ufficiali: Germania, Spagna, Regno Unito, Italia, Francia, Russia, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Australia, Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico.

L'ex stella del basket Tony Parker (che tra l'altro è anche il proprietario di un'accademia di esport in Francia chiamata Adéquat Academy), sosterrà il torneo come ambassador ufficiale. Il suo ruolo include essere coinvolto nell'intero processo di organizzazione del torneo e incontrare i partecipanti.

"Sono entusiasta di incontrare tutti i giocatori e spiegare loro quanto sia speciale giocare per il proprio paese", ha detto Parker nell'intervista mandata in onda durante Ubisoft Forward. "È molto diverso da quando giochi nel tuo team, ascolti il tuo inno nazionale, ti viene la pelle d'oca e sai che sarà un grande onore".