Rainbow Six Siege: è iniziata la nuova stagione di Pro League

Dopo il grandioso spettacolo del Major di Parigi in cui hanno dominato (ancora una volta) i G2 - ex Penta Sports -, una nuova stagione di Pro League si è affacciata sul panorama competitivo. Questa si concluderà con il botto a Novembre, in Brasile come l'anno scorso.

La scelta di ospitare le finali del circuito professionistico di Rainbow Six Siege in Brasile è dettata da ragioni molto semplici: nella regione latino-americana il titolo può vantare una community ormai smisurata e affezionata che cresce di giorno in giorno.

Quest'anno, però, si cambia: la location dell'evento sarà la Jeunesse Arena di Rio de Janeiro, in cui gli otto migliori team al mondo delle rispettive regioni (APAC, NA, EU, LATAM) si sfideranno non solo per il titolo di campioni (e per la qualificazione ai prossimi Invitational di Montreal di Febbraio), ma anche per il ricco prize pool di $275,000.

Per l'Europa abbiamo i finlandesi CHAOS, i campionissimi dei G2 Esports, i francesi del Team Vitality, dei Supremacy e dei Millenium (i quali dovranno rifarsi, dopo aver rimediato delle figuracce in casa propria), i Penta Sports (con un roster tutto nuovo ovviamente), il Team Secret e la formazione tedesca Mock-it Esports (ex Orgless).

Staremo a vedere chi riuscirà a strappare il biglietto per Rio de Janeiro, dato che il livello delle squadre pare comunque molto alto. Esclusi i G2, ovviamente. Loro sono su di un altro pianeta.