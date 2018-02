Rainbow Six Siege Invitational 2018: lo spettacolo della finale più bella di sempre

Cala il sipario sul campionato del mondo di Rainbow Six Siege.

Dopo cinque giorni di intense competizioni, il verdetto è stato finalmente emesso, davanti al pubblico presente in arena: il titolo vola in Europa, nelle salde e capaci mani dell'organizzazione transazionale Penta Sports.

La finale, secondo molti, sembrava esser già scritta: troppo forti gli europei; mentre l'impresa degli Evil Geniuses non era altro che una bella favola destinata a concludersi in brevissimo tempo. Invece, la finalissima degli Invitational 2018 è stata forse una delle più belle e spettacolari giocate sino a questo momento.

Lo scontro tra le due formazioni, giunte in finale lottando con le unghie e con i denti è durata la bellezza di quattro ore. Questo dovrebbe darvi la misura dell'intensità con cui i ragazzi hanno giocato.

Ci sono volute, infatti, tutte e cinque le mappe previste dal formato Bo5 per decretare i vincitori del torneo più importante di Rainbow Six Siege. E dire che i giochi sembravano ormai fatti dopo due Game. Con grande abilità e riflessi, sangue freddo e un senso della posizione invidiabile, gli Evil Geniuses sembravano già pronti per alzare lo “sledge”, il martellone simbolo del primato nella competizione.

Certo, hanno avuto il loro bel da fare per tenere a bada i Penta, capaci di giocate che solo loro sono in grado di fare. Ciononostante, il destino degli europei pareva già segnato. Negli occhi dei giocatori sembrava quasi trasparire una mesta rassegnazione. Evidentemente, forti del loro percorso netto tenuto sino alla finale, il colpaccio che stava riuscendo ai rivali statunitensi li aveva destabilizzati non poco.

Eppure, il martello è iniziato lentamente a scivolare dalle dita degli Evil Geniuses, forse diventati troppo sicuri e spavaldi per accorgersi che il vento stava cambiando. Dopo aver perso i primi due Game (in modo comunque onorevole), i Penta Sport hanno infatti messo in campo tutta la loro furia agonistica, reagendo rabbiosamente all’affronto perpetrato dagli avversari.

Gli Evil Geniuses hanno cercato di resistere con tutte le loro forze, ribattendo round dopo round, al ritorno imperioso del team europeo, quest'ultimo forte delle giocate dei suoi uomini di punta: Sha77e, Pengu e Fabian. Persino lo spagnolo Goga, che aveva dimostrato più volte la propria scarsa preparazione per un palcoscenico del genere, ha tirato fuori un carattere che nessuno si aspettava.

Nonostante il perfetto equilibrio (i round disponibili in ogni Game sono stati giocati quasi tutti), l'ago della bilancia si è spostato sempre più verso i Penta. Un parziale secco di 3 a 0 fa bella mostra di sé nel referto della finalissima e rimarrà negli annali (oltre a non far dormire sonni tranquilli agli EG per un bel po').

Con un comeback che ha davvero dell'incredibile, i Penta hanno dunque potuto alzare il trofeo ed essere incoronati campioni davanti a un pubblico sempre marcatamente avverso, data la presenza di un canadese (Canadian, appunto) tra le fila degli EG.