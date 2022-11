Rainbow Six Siege Italian Cup, Mkers campioni alla Milano Games Week

La prima edizione della Rainbow Six Siege Italian Cup si è conclusa con la finale alla Milan Games Week & Cartoomics: nella serata di venerdì 25 novembre 2022 i Mkers hanno sconfitto i 4real diventando i primi detentori della Italian Cup organizzata da PG Esports.

Dopo mesi di sfide sono stati i Mkers e i 4real a scontrarsi per l’ambito trofeo, con i fan che hanno infiammato la PG Arena incitando i loro beniamini fino all’ultimo round. Per buona parte della sfida, le due squadre si sono affrontate in modo estremamente equilibrato, anche grazie alle mappe scelte che hanno permesso ai team di esprimersi al meglio sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Con un match a testa, è stata l’ultima mappa, Clubhouse, a decidere le sorti della partita.

Dopo un inizio in cui sembrava fosse fatta per i Mkers, i 4real hanno reagito, facendo sfumare il primo match point. I Mkers hanno avuto comunque la meglio in finale, diventando i primi campioni della Italian Cup e bissando il successo ottenuto ai PG Nats di questa estate, confermandosi ancora come punti di riferimento della scena competitiva nazionale e internazionale.

Con una sfida così combattuta, i 4real hanno dimostrato di essere una squadra sì nuova ma estremamente affiatata, capace di dare filo da torcere a compagini con molti più anni di esperienza. Nonostante la provenienza dal Be Serious, lega minore del campionato, la grandissima abilità e competenza dimostrate sono la prova di come l’intera scena competitiva italiana di Rainbow Six Siege vada considerata di alto livello e capace di garantire ore e ore di spettacolo.