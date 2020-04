Rainbow Six Siege e La Casa di Carta 4: tornano in offerta i DLC della serie Netflix

Siete fan de La Casa di Carta e in occasione dell'uscita della quarta stagione su Netflix volete impersonare alcuni dei protagonisti in Tom Clancy's Rainbow Six Siege? Sappiate allora che i contenuti aggiuntivi ispirati alla serie sono tornati nello sparatutto in prima persona Ubisoft ad un prezzo speciale.

Per celebrare infatti il debutto della nuova stagione della serie TV, l'azienda francese ha pensato bene di proporre per tutto il prossimo fine settimana il set Heist di Hibana e quello Complice di Vigil con uno sconto del 30%. All'interno di ciascun pacchetto è possibile trovare un'uniforme, un copricapo, un ciondolo e una mimetica per le armi. Nel caso in cui non dovessero interessarvi le skin dedicate a Hibana e Vigil, potrebbero piacervi le skin in regalo agli abbonati a Twitch Prime per Mozzie, Twitch e Maestro. Anche in questo caso i singoli set contengono copricapi, uniformi, mimetiche per le armi e ciondoli da applicare alle bocche da fuoco di qualsiasi operatore.

Per quello che riguarda invece le novità in arrivo nello sparatutto, vi segnaliamo che tra le ultime scoperte dei dataminer figura la modalità Gang Destruction di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, una modalità PvE che potrebbe arrivare nelle prossime settimane con un evento a tempo limitato.