Rainbow Six Siege + La Casa di Carta: al via un evento dedicato alla serie Netflix

Nell'attesa che l'Operazione Shifting Tides venga resa disponibile anche sui server live di Rainbow Six Siege, Ubisoft si appresta a lanciare un nuovo evento di gioco interamente dedicato a La Casa di Carta, celebre serie televisiva di Netflix!

La compagnia francese ha collaborato con il colosso dello streaming per fornire a tutti i suoi giocatori nuovi contenuti a tema, che saranno disponibili da domani 20 novembre a lunedì 25 novembre. L'evento La Casa di Carta è una classica partita Salvataggio in cui assalitori e difensori si contendono un ostaggio vestito con la caratteristica tuta rossa e la maschera della serie televisiva.

Anche Hibana e Vigil potranno vestirsi allo stesso modo, nel caso si scelga di giocare con loro. Durante l'evento (e per circa un anno), sarà infatti acquistabile nel negozio un set completo di quattro oggetti per i due operatori. Il pack Heist di Hibana includerà l'uniforme Tuta rossa, il copricapo Incoraggiato, il ciondolo Tokyo e la skin armi Zecca reale per il TYPE-89. Il pack Complice di Vigil offrirà invece l'uniforme Tuta rossa, il copricapo Anonimo, il ciondolo Il surrealista e la skin armi Carta nuova per il K1A.

Le buone notizie non terminano qui: all'evento Casa di Carta potrà partecipare chiunque, anche i giocatori che non possiedono il titolo, dal momento che dal 21 al 25 novembre Rainbow Six Siege sarà accessibile gratuitamente! Per l'occasione, saranno disponibili tutte le modalità e tutte le mappe.