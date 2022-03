Rainbow Six Siege: ultimi leak di Operation Vector Glare, le novità in arrivo

Il settimo anno di attività di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, l’ormai storico FPS competitivo di casa Ubisoft, ha preso il via con l’Operazione Demon Veil lanciata a metà marzo ma sembra destinata a proseguire con altre grandi novità. In particolare, ecco cosa potrebbe portare con sé l’Operazione Vector Glare.

Il lavoro del dataminer Zer0Bytes ha dato i suoi frutti: stando a quanto da lui scovato su Rainbow Six Siege, la Stagione 2 dell’Anno 7 porterà con sé un nuovo operatore presumibilmente chiamato Sens: si tratta di un operatore belga che, stando a quanto riferito, dovrebbe avere accesso a un sistema di proiettori R.O.U pensato per creare barriere fumogene per un determinato periodo di tempo, così da bloccare la visuale al nemico.

Non sapendo se si tratta di un operatore per difesa o attacco, tutto ciò che possiamo aggiungere è che ricorda in particolare la barriera infuocata di Phoenix su VALORANT, la quale ha però anche effetti curativi o di danno e si può curvare. Nel caso di Sens, la barriera verrebbe generata da un gadget che rimbalza sui muri, realizzando quindi una linea fumogena anche irregolare.

A Sens si dovrebbe aggiungere una mappa sviluppata possibilmente per la nuova modalità Deathmatch e anche l’approdo del Poligono di tiro, modalità particolarmente attesa che servirà ai giocatori come riscaldamento e dovrebbe sostituire la modalità Caccia ai terroristi. Infine, per gli amanti delle skin, nel Pass stagionale dovrebbero trovarsi anche due nuove skin Elite per Echo e Castle.

La data di lancio? Al momento Ubisoft non ha rilasciato un frangente specifico per l’approdo di questo update, ma lo si aspetta per maggio o giugno 2022 in occasione del primo evento esport Major di Rainbow Six Siege.

Nel mentre, gli informatori del settore parlano del possibile lancio di Rainbow Six Siege Mobile.