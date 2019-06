Rainbow Six Siege: un leak svela i gadget dei prossimi operatori, nuovo evento in arrivo

A pochissimi giorni dal debutto ufficiale di Operation Phantom Sight, la nuova stagione dell'Anno 4 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, è già apparso in rete un nuovo leak riguardante il gadget principale dei prossimi operatori in arrivo nello sparatutto.

Il nuovo operatore di attacco dovrebbe infatti disporre di un utilissimo rampino che gli consentirà di agganciarsi a svariati appigli, incluse le finestre. Si tratta di un personaggio potenzialmente molto utile e che potrebbe cogliere i nemici alla sprovvista se utilizzato con criterio. Passando al gadget del secondo operatore, quello di difesa, si parla di uno scudo posizionabile in vari punti e collegato ad un contenitore che, una volta distrutto, lascerà cadere del materiale incandescente.

Non si tratta delle uniche novità che secondo il leak stanno per arrivare, dal momento che l'utente Resetera ha dichiarato che sta per fare il proprio debutto un altro particolare evento. L'uscita dell'evento in questione dovrebbe essere fissato a metà stagione. Che stia per tornare una modalità PvE in stile Outbreak? Per scoprirlo non dobbiamo far altro che aspettare qualche settimana.

Avete già visto il trailer d'annuncio di Rainbow Six Quarantine, il nuovo sparatutto coop?