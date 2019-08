Rainbow Six Siege: un leak svela i nuovi operatori della Stagione 3?

Su Reddit sono emersi due concept art di Rainbow Six Siege che sembrano svelare in anticipo i due nuovi operatori in arrivo con la Stagione 3 (Anno 4) dello sparatutto tattico di Ubisoft. Se il leak venisse confermato, i due operatori in questione avrebbero molto da spartire con Indiana Jones.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i due presunti operatori mostrati negli artwork hanno tutte le sembianze di due cacciatori di tesori, ritratti in quello che sembra un sito archeologico sudamericano. Ambientazione che sarebbe compatibile con la provenienza dei due operatori: ricordiamo infatti che Ubisoft ha già confermato ufficialmente che verranno dal Messico e dal Perù.

Nessun riferimento, invece, ai possibili gadget in possesso dei due specialisti. A tal proposito, ricordiamo che lo scorso giugno sono emersi dei leak sui presunti gadget dei nuovi operatori della Stagione 3 (Anno 4), nei quali si affermava che l'attaccante sarà munito di un rampino per passare attraverso i portelli superiori, mentre il difensore porterà uno scudo in grado di infliggere danni una volta distrutto.

Al momento si tratta solo di rumor non confermati, ma segnaliamo che l'affidabile leaker di Rainbow Six Siege Kormora ha dichiarato su Resetera che questi due nuovi artwork sono autentici. Per saperne di più sull'identità dei nuovi operatori, e sul debutto della Stagione 3 dell'Anno 4 di Rainbow Six Siege, non rimane che attendere ulteriori notizie da Ubisoft.