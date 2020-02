Rainbow Six Siege: un leak svela Onyx e Yana, i primi operatori dell'Anno 5

Nel corso delle ultime ore è spuntata in rete quella che sembra essere la prima immagine promozionale della Stagione 1 dell'Anno 5 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege e sulla quale compaiono i prossimi operatori dello sparatutto Ubisoft.

A quanto pare i due personaggi prendono il nome di Onyx, il difensore, e Yana, l'attaccante. Stando alle ultime indiscrezioni, Onyx è in grado di distruggere con il suo corpo le pareti non protette da barriere metalliche e la sua dotazione consiste nelle seguenti armi: mitraglietta MP5 (senza possibilità di montare un mirino Acog) e fucile a pompa Spas-12 tra le armi primarie, Bailiff 410 e USP40 come armi secondarie. Non meno interessante sembra essere l'abilità principale di Yana, che secondo i leak sarebbe in grado di schierare un ologramma che può controllare da remoto grazie al suo guanto hi-tech. Le armi tra le quali può scegliere il difensore sono: fucili d'assalto Arx 200 (può montare il V-Grip) e G36C tra le principali, MK1 con proiettili da 9mm come arma secondaria.

Vi ricordiamo che tra le voci di corridoio sulle novità in arrivo con la prossima stagione dello shooter competitivo troviamo anche il possibile rework di Tachanka e il ban delle mappe.