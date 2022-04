Rainbow Six Siege: la magia dei paesaggi irlandesi nella nuova mappa Pianure di Smeraldo

L'evoluzione di Rainbow Six Siege nell'Anno 7 prosegue con l'arrivo della nuova, attesissima ambientazione dello sparatutto multiplayer di Ubisoft: la mappa Pianure di Smeraldo.

Ambientata in un ambiente paradisiaco che riprende le dolci colline e le praterie sterminate dell'Irlanda del Nord, Pianure di Smeraldo cala gli Operatori all'interno di un castello con annessi ranch privato, contry club, scuderia e giardini. La mappa si struttura in due piani dal layout ben distinto, con il piano inferiore moderno che contrasta con lo stile classico del piano superiore del maniero, una diversificazione che promette di rendere più "leggibile" ogni situazione di gioco vissuta dagli utenti.

Gli amanti degli "ingressi in grande stile" potranno servirsi del rampino per calarsi dal lucernario o sbucare dietro le linee nemiche servendosi delle tre scale interne, con delle camere spaziose che traggono parziale ispirazione dagli scenari di Bartlett e Confine.

Pianure di Smeraldo è perciò disponibile da oggi, martedì 19 aprile, come parte delle sorprese ludiche e contenutistiche previste da Ubisoft per la Stagione Demon Veil di Rainbow Six Siege. Guardando al futuro, il publisher e sviluppatore francese ricorda che nel corso dell'Anno 7 assisteremo al lancio di nuove mappe, del sistema cross-progression e all'introduzione del cross-play 'totale' tra famiglie di piattaforme PC, PlayStation e Xbox.