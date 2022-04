Rainbow Six Siege: Major a Charlotte dal 16 al 22 maggio, ci sarà il pubblico dal vivo!

Ubisoft ha annunciato che la prossima competizione internazionale esports per Tom Clancy's Rainbow Six® Siege, il Six Charlotte Major, si svolgerà a Charlotte, North Carolina, dal 16 al 22 maggio. I biglietti per gli ultimi tre giorni dell'evento potranno essere acquistati nei prossimi giorni.

I Six Majors sono tra i più grandi eventi esports internazionali per Rainbow Six Siege, in programma a maggio, agosto e novembre di quest'anno. Dopo Raleigh nel 2019, la competizione tornerà negli Stati Uniti nel mese di maggio, poiché le migliori 16 squadre di Asia-Pacific, Europa, America Latina e Nord America si sfideranno per il titolo, il montepremi e i punti nella classifica globale per qualificarsi al Six Invitational 2023.

Fase a gironi: 16-18 maggio - a porte chiuse

Playoff: 20-21 maggio - aperti al pubblico

Finalissima: 22 maggio - aperto al pubblico

Poiché la salute e la sicurezza dei giocatori professionisti, dei tifosi, dello staff e dei partner è una priorità assoluta, l'evento seguirà linee guida sanitarie dedicate, in linea con le normative locali.

"Dopo oltre 2 anni trascorsi senza la presenza del pubblico ai nostri eventi internazionali, non potremmo essere più felici di aprire le porte del Six Charlotte Major e dare il bentornato alla nostra community per i Playoff" ha condiviso François-Xavier Deniele, Senior Director, Esports and Competitive Gaming di Ubisoft. "Siamo entusiasti che i fan possano scoprire tutto ciò che abbiamo programmato per loro durante l'evento".

Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti e sulla sede saranno presto condivise su Twitter.

Nel mentre, in Italia sta avendo luogo il torneo PG Nationals.