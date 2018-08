Rainbow Six Siege Major Paris: i favoriti in finale, novità sul fronte esport

L'ora della verità è finalmente giunta. Dopo una lunga e intensa settimana che ha visto sedici team sfidarsi senza esclusione di colpi, questa sera assisteremo alla finalissima del Rainbow Six Siege Major.

Nella giornata di ieri sono andate in scena le due semifinali, intervallate dal panel dedicato alle novità che arriveranno sul fronte esport.

La principale è il Pilot Program per le squadre professionistiche. Ne abbiamo discusso con Leroy Athanassoff, lead designer di Rainbow Six Siege e ne parleremo più approfonditamente in seguito.

Al momento vi basti sapere che, dopo la rivoluzione del format competitivo avvenuta all'inizio di quest'anno e all'introduzione del sistema “Pick & Ban”, la scena esport dello shooter tattico targato Ubisoft si arricchirà di un programma di gestione dei dividendi che, nelle migliori intenzioni del team di sviluppo, dovrebbe garantire un buon grado di salute per l'intero ecosistema.

Ciò si tradurrà, come avviene nella NA LCS di League of Legends e nella Overwatch League, nella possibilità per i fan di sostenere la propria squadra del cuore anche sotto il profilo economico, acquistando le nuove skin in game per le armi (e successivamente anche, pare, per gli operatori) e altri oggetti puramente cosmetici con i colori delle formazioni partecipanti al programma (Team Liquid, Vitality, Mousesports, Immortals, Rogue, SK Gaming, Evil Geniuses, FaZe Clan, Fnatic).

La compartecipazione alle entrate non solo incanalerà direttamente i soldi ai team (il 21% delle vendite degli oggetti in-game) ma anche il 9% verrà dirottato sul montepremi del Rainbow Six Invitational 2019 il quale parte già con un prize pool minimo di $ 650.000. Il montepremi dovrebbe raggiungere $ 1 milione grazie proprio ai guadagni stimati sino a fine anno, secondo gli organizzatori del torneo.

Per ciò che concerne, invece, le due semifinali lo spettacolo è stato assicurato da quattro squadre dall'importante blasone. I G2, attuali campioni del mondo, hanno eliminato il Team Secret in quella che è stata una convincente vittoria per 2-0. Il team, tra i più vincenti della storia, ha lasciato agli avversari solamente cinque round in entrambe le mappe. Ciò significa che i G2 sono l'unica squadra a non aver mai lasciato una singola mappa per tutto l'evento, dopo che i rivali di sempre, gli Evil Geniuses ne hanno perso una nel suo quarto di finale contro i NiP.

Gli EG sono sembrati forti, soprattutto nelle fasi iniziali del torneo ma hanno mostrato un certo grado di debolezza nel corso di tutti i playoff, dove hanno superato sia NiP che degli stremati ma agguerriti Rogue, con partite combattute davvero punto a punto.

I Geni del Male hanno dunque sconfitto i Rogue in semifinale con un 2-0, entrambe le mappe finiscono 6-4 a favore di EG, ma pare che i G2 possano stare tranquilli perché gli Evil Geniuses paiono davvero una squadra abbastanza malleabile.

Certo, in finale non si può mai sapere, quindi non possiamo far altro che attendere la partita di questa sera. Ne vedremo delle belle.